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09:33, 22 августа 2024Россия

Власти раскрыли последствия попытки атаки ВСУ на Волгоградскую область

Власти: под Волгоградом после попытки атаки БПЛА в квартирах выбило стекла

Фото: Inna Varenytsia / Reuters

После попытки атаки беспилотников Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Волгоградскую область в квартирах поселка Октябрьский выбило стекла. Об этом, рассказывая о последствиях случившегося, сообщил глава Калачевского района Роман Горбатый в Telegram-канале.

«На данный момент серьезных повреждений гражданской инфраструктуры не зафиксировано. В отдельных квартирах выбиты стекла. Продолжается работа по оценке ущерба», — сообщил он.

Власти подготовили автобусы для обеспечения безопасности жителей, а также проинформировали жителей об укрытиях, которые есть на территории поселка Октябрьский. Ночью 22 августа эвакуация не проводилась, заявил Горбатый.

ВСУ пытались атаковать Волгоградскую область в ночь на 22 августа. Губернатор Андрей Бочаров сообщал, что средства противовоздушной обороны отразили атаку и уничтожили большую часть дронов. По его данным, после падения одного из БПЛА на объекте Минобороны начался пожар. О каком именно объекте идет речь — не уточнялось.

Предварительно, после падения дрона загорелся аэродром Мариновка в поселке Октябрьский, который находится близ города Калач-на-Дону. В сети опубликовали предполагаемые кадры пожара.

ЖЗЛ
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      Анастасия Шейкина
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