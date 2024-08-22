Опубликованы предполагаемые кадры возникшего из-за БПЛА пожара на волгоградском аэродроме

Появились предполагаемые кадры пожара на аэродроме в Волгоградской области

Появились предполагаемые кадры пожара на аэродроме в Волгоградской области, который, по данным властей, начался после падения беспилотника Вооруженных сил Украины (ВСУ). Видеозапись публикует Mash в Telegram-канале.

На кадрах видно два очага возгорания. Огонь не распространяется и не сопровождается какими-либо звуками взрывов.

Сообщения о попытке атаки ВСУ на аэродром появились утром 22 августа. Впоследствии губернатор Андрей Бочаров подтвердил факт попытки удара по региону и сообщил о пожаре на объекте Минобороны после падения беспилотника. Он не уточнил, о каком именно объекте идет речь. Никто, предварительно, не пострадал.

В сети также опубликовали предполагаемые кадры момента попытки атаки ВСУ на аэродром. На видеозаписи слышны звуки стрельбы, вдали виден огненный шар, за которым следует взрыв.