Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
09:04, 22 августа 2024Россия

Опубликованы предполагаемые кадры возникшего из-за БПЛА пожара на волгоградском аэродроме

Появились предполагаемые кадры пожара на аэродроме в Волгоградской области

Появились предполагаемые кадры пожара на аэродроме в Волгоградской области, который, по данным властей, начался после падения беспилотника Вооруженных сил Украины (ВСУ). Видеозапись публикует Mash в Telegram-канале.

На кадрах видно два очага возгорания. Огонь не распространяется и не сопровождается какими-либо звуками взрывов.

Сообщения о попытке атаки ВСУ на аэродром появились утром 22 августа. Впоследствии губернатор Андрей Бочаров подтвердил факт попытки удара по региону и сообщил о пожаре на объекте Минобороны после падения беспилотника. Он не уточнил, о каком именно объекте идет речь. Никто, предварительно, не пострадал.

В сети также опубликовали предполагаемые кадры момента попытки атаки ВСУ на аэродром. На видеозаписи слышны звуки стрельбы, вдали виден огненный шар, за которым следует взрыв.

ЖЗЛ
Что думаешь? Оцени!
      Анастасия Шейкина
      Обсудить
      Последние новости

      ВСУ выпустили 13 БПЛА по Волгоградской области. Начался пожар на военном объекте, аэропорт ограничил работу

      «Путешественник во времени» предсказал скорую встреч землян с инопланетянами

      В Грузии пригрозили партии Саакашвили Нюрнбергским процессом

      Белла Хадид снялась в рекламе духов в цепях на голое тело

      На Украине заявили о необходимости увеличить внешнее финансирование

      Российский блогер побывал в США и раскрыл главную беду страны

      Трампа призвали продолжать оскорблять своих политических соперников

      Названы преимущества огнеметной «Тосочки»

      Опубликованы предполагаемые кадры возникшего из-за БПЛА пожара на волгоградском аэродроме

      Трампа сравнили с навязчивым бывшим

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше