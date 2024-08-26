Жительницу атакованной дроном многоэтажки в Саратове спасли роды

Shot: жительница многоэтажки в Саратове уехала рожать и спаслась от атаки дрона

Жительница многоэтажного дома «Волга Скай» в Саратове уехала рожать и спаслась от атаки дрона. Об этом сообщил Telegram-канал Shot.

По сведениям издания, россиянка — владелица одной из студий в многоэтажке. Ночью у нее начались схватки, ее увезли в роддом. Около шести утра в дом врезался беспилотный летательный аппарат.

Как разузнал Shot, «Волга Скай» — самый высокий дом в Поволжье. Стоимость квартир там доходит до 36 миллионов рублей.

До этого предполагалось, что высотный дом в Саратове подвергся атаке дрона самолетного типа по аэродинамической схеме «утка».

26 августа российские средства противовоздушной обороны (ПВО) сбили украинские дроны в Саратовской области. По данным властей, несколько человек пострадали. Им оказывают медицинскую помощь.