Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
12:52, 26 августа 2024Экономика

Звезда «Ворониных» рассказала о мечте купить квартиру в одном районе Москвы

Актриса Екатерина Волкова заявила, что мечтает о квартире на Патриарших прудах

Фото: Дмитрий Голубович / Globallookpress.com

Звезда сериала «Воронины» Екатерина Волкова заявила, что хотела бы купить квартиру на Патриарших прудах. О своей мечте приобрести жилье в одном районе Москвы она рассказала в интервью журналу «Москвич Mag».

Актриса, которая родилась в Таллине и переехала в Москву в школьные годы, сообщила, что в данный момент она проживает за городом, однако одно время снимала квартиру на Патриарших прудах. «Ох, какое же это классное место! И, если честно, есть у меня одно заветное желание — купить там квартиру. Правда, это пока всего лишь мечта, но я верю, что обязательно ее исполню», — уверена Волкова.

Артистка также призналась, что не может с полной уверенностью назвать себя москвичкой, так как у коренных жителей нет необходимости бороться за свое место под солнцем и зарабатывать себе на жилье — многие квартиры им достались от бабушек и дедушек. «Хотя тут моя семья, родители, друзья, работа, дом, квартира, в конце концов, но москвичка ли я?» — задалась вопросом она.

Ранее Екатерина Волкова ответила подписчикам на критику ее фото в мини-юбке и чулках.

Что думаешь? Оцени!
      Полина Кислицына
      Обсудить
      Последние новости

      Стало известно о мощном взрыве на российском нефтезаводе

      В Москве высадят тысячи деревьев

      Президент Молдавии пропустит День независимости страны

      Чиновников отчитали за бездействие при защите жителей Белгородской области

      Женщина с ножом вызвала любовницу бывшего партнера биться с ней один на один

      Японские истребители подняли в воздух из-за китайского самолета

      Глава приграничного региона России отчитал подчиненных за халатность при защите населения

      Путин заявил о росте зарплат в России

      Минобороны раскрыло потери ВСУ за сутки

      Звезда «Ворониных» рассказала о мечте купить квартиру в одном районе Москвы

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше