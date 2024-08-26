Звезда «Ворониных» рассказала о мечте купить квартиру в одном районе Москвы

Актриса Екатерина Волкова заявила, что мечтает о квартире на Патриарших прудах

Звезда сериала «Воронины» Екатерина Волкова заявила, что хотела бы купить квартиру на Патриарших прудах. О своей мечте приобрести жилье в одном районе Москвы она рассказала в интервью журналу «Москвич Mag».

Актриса, которая родилась в Таллине и переехала в Москву в школьные годы, сообщила, что в данный момент она проживает за городом, однако одно время снимала квартиру на Патриарших прудах. «Ох, какое же это классное место! И, если честно, есть у меня одно заветное желание — купить там квартиру. Правда, это пока всего лишь мечта, но я верю, что обязательно ее исполню», — уверена Волкова.

Артистка также призналась, что не может с полной уверенностью назвать себя москвичкой, так как у коренных жителей нет необходимости бороться за свое место под солнцем и зарабатывать себе на жилье — многие квартиры им достались от бабушек и дедушек. «Хотя тут моя семья, родители, друзья, работа, дом, квартира, в конце концов, но москвичка ли я?» — задалась вопросом она.

Ранее Екатерина Волкова ответила подписчикам на критику ее фото в мини-юбке и чулках.