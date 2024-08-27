23-летняя дочь Джуда Лоу снялась в купальнике на отдыхе

23-летняя дочь Джуда Лоу опубликовала фото в купальнике с отдыха на юге Франции

Дочь британского актера Джуда Лоу Айрис Лоу поделилась снимками в откровенном образе с отдыха на юге Франции. Публикация появилась на ее странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

23-летняя модель опубликовала серию фото, на которых она позирует на борту яхты в разноцветном купальнике. Знаменитость снялась лежащей на полотенце в кепке люксового бренда Gucci за 340 фунтов стерлингов (41 тысяча рублей). Из аксессуаров на ней было несколько колец, браслеты и небольшие серьги.

В июле Айрис Лоу также запечатлели в бикини во время отдыха с возлюбленным на Барбадосе.