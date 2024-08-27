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15:47, 27 августа 2024Ценности

58-летняя Синди Кроуфорд показала лицо без макияжа

58-летняя супермодель Синди Кроуфорд показала лицо без макияжа на фото с отдыха

Фото: @cindycrawford

Американская супермодель Синди Кроуфорд показала лицо без косметики на фото с отдыха. Публикация появилась в ее Instagram-аккаунте (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ), который насчитывает 8,2 миллиона подписчиков.

58-летняя манекенщица поделилась серией снимков, на которых она проводит с семьей и друзьями. Так, она позанималась сапсерфингом и покаталась на катере с супругом — 62-летним предпринимателем Ранде Гербером.

Кроме того, знаменитость сделала селфи, когда плавала в воде. На нем она предстала с уложенными в высокий пучок волосами и без макияжа, продемонстрировав естественный внешний вид.

Ранее в августе 51-летняя немецкая супермодель, актриса и телеведущая Хайди Клум показала лицо до и после нанесения макияжа на видео.

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      Алина Гостева
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