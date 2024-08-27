66-летняя Мадонна в мини-платье сходила на свидание с 28-летним возлюбленным

66-летняя Мадонна в мини-платье отправилась на свидание с 28-летним возлюбленным

Американская поп-исполнительница Мадонна сходила на свидание с возлюбленным в откровенном наряде. Соответствующие снимки публикует Daily Mail.

Папарацци запечатлели 66-летнюю певицу у студии звукозаписи в Лондоне вместе с 28-летним футболистом Акимом Моррисом. В качестве наряда знаменитость выбрала платье-пиджак длины мини черного цвета, дополнив свой образ колготками в сетку, солнцезащитными очками, короткими перчатками и грубыми ботинками. При этом в руках она держала темную кожаную сумку.

Фото: Backgrid / Legion-Media

Кроме того, Мадонна надела множество украшений, в том числе несколько колье и крупные серьги. В то же время волосы она распустила, а макияж предпочла в нюдовых оттенках.

Ранее в августе Мадонна подтвердила новый роман, опубликовав откровенные фотографии с возлюбленным.