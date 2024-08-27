Адвокат заявил о риске отправки Дурова в СИЗО

Адвокат Либескинд: есть риск отправки Дурова во французский СИЗО

Существует значительный риск того, что основатель Telegram Павел Дуров будет отправлен в СИЗО из-за опасений, что он скроется. Об этом заявил РИА Новости французский адвокат по уголовным делам Дэвид Либескинд.

Как объяснил адвокат, по завершении содержания под стражей в полиции Дуров либо выйдет на свободу под судебным надзором, либо предстанет перед судьей, который предъявит ему обвинение. Однако суд может посчитать, что Дуров покинет Францию, и поместить его в СИЗО, поскольку он не живет в стране.

«Ему [Дурову] нужно было бы обосновать свое проживание во Франции, что, как мне кажется, для него сложно. Нахождение в СИЗО по уголовным делам может длиться до четырех лет», — добавил Либескинд.

Дурова задержали в парижском аэропорту 24 августа. По версии французской полиции, Дуров является соучастником противозаконных действий, совершенных через Telegram. Во Франции ему грозит до 20 лет тюрьмы.

27 августа прокуратура Парижа раскрыла новые подробности задержания Дурова. Сообщалось, что основателю Telegram продлили срок задержания на 48 часов.

