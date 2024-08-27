Прокуратура Парижа сделала новое заявление о сроке содержания Дурова под стражей

Reuters: Дуров останется под стражей еще на 48 часов в рамках расследования дела

Основатель Telegram Павел Дуров останется под стражей во Франции еще на 48 часов. Об этом во вторник, 27 августа, сообщило Reuters со ссылкой на новое заявление прокуратуры Парижа.

Уточняется, что Дурова оставят под стражей в рамках расследования дела о киберпреступлениях.

Ранее стало известно, что прокуратура продлила срок содержания Дурова под стражей до среды, 28 августа. Прокурор Республики при Парижском суде Лора Беккю уточнила, что бизнесмена допрашивают в рамках расследования, начатого по преступлениям, связанным с организованной преступностью.