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19:34, 26 августа 2024Интернет и СМИ

Раскрыто количество обвинений в деле Дурова

Прокуратура Парижа: в деле Павла Дурова содержатся обвинения в 12 преступлениях

Фото: Albert Gea / Reuters

В деле, по которому задержали основателя мессенджера Telegram Павла Дурова, содержатся обвинения в 12 преступлениях. Их количество раскрыла прокуратура Парижа на своем сайте.

По данным следствия, все эти 12 преступлений были совершены в отношении «неназванного лица». В их числе отказ от сотрудничества с властями, соучастие в хранении и распространении детской порнографии, соучастие в приобретении, перевозке, хранении, сбыте или передаче наркотиков.

Кроме того, в деле предъявлены обвинения в соучастии в киберпреступлениях и соучастии в мошенничестве в составе организованных преступных группировок, а также в совершении других преступлений.

Ранее стало известно, что Дуров может оставаться под стражей вплоть до 28 августа. Об этом также заявила прокуратура Парижа.

Павла Дурова задержали вечером 24 августа в парижском аэропорту. По версии следствия, Дуров является соучастником противозаконных действий, совершенных через Telegram. Речь идет, в частности, о распространении детской порнографии и торговле наркотиками. Во Франции предпринимателю может грозить до 20 лет тюрьмы.

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      Ксения Кривотулова
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