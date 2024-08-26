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18:59, 26 августа 2024Интернет и СМИ

Названы сроки содержания Дурова под стражей

Прокуратура Парижа: срок содержания Дурова под стражей истекает 28 августа

Фото: Nadine Rupp / Getty Images

Основатель мессенджера Telegram может оставаться под стражей вплоть до 28 августа. Такие сроки содержания называет ТАСС со ссылкой на парижскую прокуратуру.

«Срок содержания под стражей был продлен 25 августа 2024 года следственным судьей и может продолжаться до 96 часов (то есть истекает 28 августа 2024 года) с учетом процедуры, применяемой в связи с вышеупомянутыми преступлениями, связанными с организованной преступностью», — говорится в заявлении ведомства.

Ранее стало известно, что Дурова обвинили в отказе от сотрудничества по вопросам финансовых и киберпреступлений. Также выяснилось, что расследование против медиаменеджера ведет отдел по борьбе с киберпреступностью.

Павла Дурова задержали 24 августа в парижском аэропорту. По версии французских правоохранителей, Дуров является соучастником противозаконных действий, совершенных через Telegram. Речь идет, в частности, о распространении детской порнографии и торговле наркотиками. Во Франции предпринимателю грозит до 20 лет тюрьмы.

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      Олег Давыдов
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