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11:55, 27 августа 2024Силовые структуры

Директор СВР России заявил об отказе Дурова раскрыть Западу чувствительную информацию

Директор СВР России Нарышкин: Дуров не раскроет Западу чувствительную информацию
Начало событий в новости Раскрыто количество обвинений в деле Дурова
Сергей Нарышкин

Сергей Нарышкин. Фото: Petrov Sergey / Globallookpress.com

Директор Службы внешней разведки (СВР) России Сергей Нарышкин полагает, что задержанный во Франции основатель Telegram Павел Дуров не раскроет Западу чувствительную информацию. Об этом сообщает ТАСС.

По данным агентства, на вопрос журналиста, если ли опасения передачи Дуровым чувствительной для России информации, Нарышкин ответил, что очень рассчитывает, что он этого не допустит.

Ранее сообщалось, что основатель Telegram Павел Дуров останется под стражей во Франции еще на 48 часов в рамках расследования дела о киберпреступлениях.

Павла Дурова задержали вечером 24 августа в парижском аэропорту. По версии следствия, Дуров является соучастником противозаконных действий, совершенных через Telegram. В его деле содержатся обвинения в 12 преступлениях. Речь идет, в частности, о распространении детской порнографии и торговле наркотиками. Во Франции предпринимателю может грозить до 20 лет тюрьмы.

Перед этим сообщалось, что в деле, по которому задержали основателя Telegram, содержатся обвинения в 12 преступлениях. В их числе отказ от сотрудничества с властями, соучастие в хранении и распространении детской порнографии, соучастие в приобретении, перевозке, хранении, сбыте или передаче наркотиков.

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      Анна Габай
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