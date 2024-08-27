Апельсиновый сок рекордно подорожал из-за неурожая

Апельсиновый сок на бирже в Нью-Йорке подорожал до 5,04 доллара за фунт

Цены на замороженный концентрат апельсинового сока на Межконтинентальной бирже в Нью-Йорке достигли рекордной отметки. Об этом со ссылкой на федеральный центр «Агроэкспорт» пишет ТАСС.

Фунт сока впервые преодолел планку в пять долларов за фунт, подорожав до 5,04 доллара. Биржевая стоимость апельсинового сока за последние четыре недели выросла на 16,13 процента, а за год подскочила сразу на 57,66 процента.

В «Агроэкспорте» объяснили, что значительный рост цен связан с неурожаем и распространением болезней растений в главных странах-поставщиках, в том числе в Бразилии, на которую приходится 70 процентов глобального производства апельсинового сока. По прогнозам Минсельхоза США, в текущем году производство этого напитка упадет на три процента, до 1,5 миллиона тонн.

Еще в июне гендиректор российской сети «Вкусно — и точка» Олег Пароев предупредил россиян, что напитки в заведениях компании могут подорожать из-за неурожая апельсинов и кофе. Он подчеркнул, что с проблемой роста цен столкнулись фирмы по всему миру. «Это проблема, которую испытывает весь мир, и опять-таки мы здесь не исключение. Цены на него растут какими-то бешеными темпами», — заявил он.