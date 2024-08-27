Бывший муж блогерши Лерчек купил машину за 22 миллиона рублей

Бывший муж Лерчек купил Mercedes-Benz Gelandewagen за 22 миллиона рублей

Бывший муж блогерши Лерчек Артем Чекалин похвастался роскошным автомобилем. Соответствующий пост появился на его странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

Инфлюэнсер приобрел Mercedes-Benz Gelandewagen черного цвета, стоимость которого в зависимости от комплектации начинается от 22 миллионов рублей. По словам бизнесмена, на покупку новой машины он решился после развода с супругой.

«Новая жизнь — новая машина. Старые продал», — признался он.

Ранее в августе Лерчек рассказала об оставшемся имуществе после развода. Инфлюэнсер уточнила, что при разводе они разделили имущество пополам.

Уголовное дело о неуплате налогов на сумму 311 миллионов рублей против Лерчек возбудили весной 2023 года. Им с мужем запретили пользоваться интернетом, почтой и телефоном. В конце декабря уголовное дело было прекращено.