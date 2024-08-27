Четырехметровая акула заживо сожрала собрата перед камерой

У берегов Флориды четырехметровая молотоголовая акула заживо сожрала акулу меньшего размера. Фотографу Мариссе Уил удалось снять произошедшее на видео, пишет сайт Discover Wildlife.
Уил заметила бурлящую воду, когда снимала море с дрона. Первоначально она решила, что там плещутся дельфины, и подвела дрон ближе. С небольшой высоты ее камера сняла характерный акулий плавник, движущийся над поверхностью воды. Перед ней была не стая дельфинов, а единственная молотоголовая акула огромных размеров. По оценке фотографа, ее длина составляла от 3,5 до 4,2 метра.
Хищная рыба преследовала собрата — карибскую рифовую акулу размером втрое меньше нее. Чтобы оторвать ей хвост, молотоголовой акуле потребовалась примерно минута. После этого она несколько минут кружила возле добычи, прежде чем снова пойти в атаку. На этот раз хищница откусила ей голову.
Ранее были опубликованы кадры, показывающие последствия столкновения семиметровой исполинской акулы с судном. Подобный случай удалось снять на видео впервые.