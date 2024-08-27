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06:31, 27 августа 2024Из жизни

Четырехметровая акула заживо сожрала собрата перед камерой

Дрон снял на видео четырехметровую акулу, преследующую собрата втрое меньше нее

У берегов Флориды четырехметровая молотоголовая акула заживо сожрала акулу меньшего размера. Фотографу Мариссе Уил удалось снять произошедшее на видео, пишет сайт Discover Wildlife.

Уил заметила бурлящую воду, когда снимала море с дрона. Первоначально она решила, что там плещутся дельфины, и подвела дрон ближе. С небольшой высоты ее камера сняла характерный акулий плавник, движущийся над поверхностью воды. Перед ней была не стая дельфинов, а единственная молотоголовая акула огромных размеров. По оценке фотографа, ее длина составляла от 3,5 до 4,2 метра.

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Хищная рыба преследовала собрата — карибскую рифовую акулу размером втрое меньше нее. Чтобы оторвать ей хвост, молотоголовой акуле потребовалась примерно минута. После этого она несколько минут кружила возле добычи, прежде чем снова пойти в атаку. На этот раз хищница откусила ей голову.

Ранее были опубликованы кадры, показывающие последствия столкновения семиметровой исполинской акулы с судном. Подобный случай удалось снять на видео впервые.

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      Олег Парамонов
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