Четырехметровая акула заживо сожрала собрата перед камерой

Дрон снял на видео четырехметровую акулу, преследующую собрата втрое меньше нее

У берегов Флориды четырехметровая молотоголовая акула заживо сожрала акулу меньшего размера. Фотографу Мариссе Уил удалось снять произошедшее на видео, пишет сайт Discover Wildlife.

Уил заметила бурлящую воду, когда снимала море с дрона. Первоначально она решила, что там плещутся дельфины, и подвела дрон ближе. С небольшой высоты ее камера сняла характерный акулий плавник, движущийся над поверхностью воды. Перед ней была не стая дельфинов, а единственная молотоголовая акула огромных размеров. По оценке фотографа, ее длина составляла от 3,5 до 4,2 метра.

Хищная рыба преследовала собрата — карибскую рифовую акулу размером втрое меньше нее. Чтобы оторвать ей хвост, молотоголовой акуле потребовалась примерно минута. После этого она несколько минут кружила возле добычи, прежде чем снова пойти в атаку. На этот раз хищница откусила ей голову.

Ранее были опубликованы кадры, показывающие последствия столкновения семиметровой исполинской акулы с судном. Подобный случай удалось снять на видео впервые.