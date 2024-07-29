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07:01, 29 июля 2024Из жизни

Столкновение исполинской акулы с кораблем впервые сняли на видео

У берегов Ирландии впервые сняли на видео столкновение акулы и судна

Американские и ирландские ученые опубликовали кадры, показывающие последствия столкновения семиметровой исполинской акулы с судном. Об этом сообщает издание IFLScience.

Исследователи утверждают, что подобный случай впервые удалось снять на видео. Это произошло во время изучения поведения исполинских акул у берегов Ирландии. Одну из акул оснастили видеокамерой, которая работает в течение нескольких часов, а затем автоматически отцепляется и всплывает на поверхность.

Когда отснятое видео изучили, оказалось, что первые шесть часов акула кормилась на прибрежном мелководье. Затем она неожиданно совершила быстрый маневр, по-видимому, пытаясь уклониться от приближающегося корабля. Несмотря на это, киль судна все же задел акулу, ударив ее ниже спинного плавника.

Поведение гигантской рыбы мгновенно изменилось. Она немедленно покинула прибрежные воды и ушла в глубину. На оставшихся 7,5 часа видеозаписи она скрывается вдали от поверхности, периодически ложась на дно, чтобы отдохнуть. По словам ученых, остается неизвестным, вернулась ли акула на мелководье.

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Специалисты отмечают, что акула, скорее всего, не получила серьезных травм. На отснятых кадрах видно, что после столкновения с судном у нее на спине видны ссадина и следы краски, однако кровотечения нет.

Отчет о случае опубликован в научном журнале Frontiers in Marine Science.

Исполинские акулы являются последним представителем вида цеториновых. Они уступают по размерам лишь китовым акулам. Самки могут достигать в длину 10 метров, а самцы — 15. Исполинские акулы не проявляют агрессии к человеку, поэтому аквалангисты часто снимают их с близкого расстояния.

Ранее сообщалось, что пожилой житель Великобритании обнаружил исполинскую акулу во время пробежки. Тушу животного вынесло на берег Ливерпульского залива.

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      Олег Парамонов
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