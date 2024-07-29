Столкновение исполинской акулы с кораблем впервые сняли на видео

У берегов Ирландии впервые сняли на видео столкновение акулы и судна

Американские и ирландские ученые опубликовали кадры, показывающие последствия столкновения семиметровой исполинской акулы с судном. Об этом сообщает издание IFLScience.

Исследователи утверждают, что подобный случай впервые удалось снять на видео. Это произошло во время изучения поведения исполинских акул у берегов Ирландии. Одну из акул оснастили видеокамерой, которая работает в течение нескольких часов, а затем автоматически отцепляется и всплывает на поверхность.

Когда отснятое видео изучили, оказалось, что первые шесть часов акула кормилась на прибрежном мелководье. Затем она неожиданно совершила быстрый маневр, по-видимому, пытаясь уклониться от приближающегося корабля. Несмотря на это, киль судна все же задел акулу, ударив ее ниже спинного плавника.

Поведение гигантской рыбы мгновенно изменилось. Она немедленно покинула прибрежные воды и ушла в глубину. На оставшихся 7,5 часа видеозаписи она скрывается вдали от поверхности, периодически ложась на дно, чтобы отдохнуть. По словам ученых, остается неизвестным, вернулась ли акула на мелководье.

Специалисты отмечают, что акула, скорее всего, не получила серьезных травм. На отснятых кадрах видно, что после столкновения с судном у нее на спине видны ссадина и следы краски, однако кровотечения нет.

Отчет о случае опубликован в научном журнале Frontiers in Marine Science.

Исполинские акулы являются последним представителем вида цеториновых. Они уступают по размерам лишь китовым акулам. Самки могут достигать в длину 10 метров, а самцы — 15. Исполинские акулы не проявляют агрессии к человеку, поэтому аквалангисты часто снимают их с близкого расстояния.

Ранее сообщалось, что пожилой житель Великобритании обнаружил исполинскую акулу во время пробежки. Тушу животного вынесло на берег Ливерпульского залива.