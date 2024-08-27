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15:54, 27 августа 2024Бывший СССР

Раскрыта численность иностранных наемников на стороне ВСУ

Полковник Матвийчук: на стороне ВСУ воюют около 6 тысяч наемников

Фото: Michal Dyjuk / AP

На данный момент на стороне Вооруженных сил Украины (ВСУ) воюют порядка 5,5–6 тысяч наемников, рассказал «Ленте.ру» военный эксперт, полковник в отставке Анатолий Матвийчук.

«Контингент наемников резко изменился: теперь это не свободные дикие гуси, которые приезжали зарабатывать деньги, а серьезные профессионалы, направленные различными спецслужбами, министерствами обороны», — сказал полковник.

В частности, по его словам, в помощь украинским военным направлены специалисты по радиоэлектронной борьбе, по применению специальной техники и вооружений, снайперы, диверсанты.

«По большей части это англичане, поляки, французы, немного немцев. Их общее количество — около 5,5–6 тысяч человек. В той же Курской области были целые группы снайперов, которые уничтожали наших солдат, —добавил Матвийчук. — Под эгидой частных военных компаний (ЧВК) на стороне ВСУ работают много специалистов из регулярных армий, которые делают это не за деньги, а по служебному долгу, по приказу правительств».

Ранее советник главы Донецкой народной республики Ян Гагин заявил об иностранцах, воюющих за ВСУ в Курской области. По его словам, речь идет о военных из Польши, Франции и США. Он также предположил, что среди них могут быть офицеры и личный состав НАТО.

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