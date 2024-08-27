Член коллегии адвокатов Парижа и Ниццы раскрыла срок судебного процесса над Дуровым

Член коллегии адвокатов Парижа: суд над Дуровым может длиться до 2027 года

Член адвокатской коллегии Парижа и Ниццы Ирина Сидорова рассказала, что судебный процесс над создателем Telegram Павлом Дуровым может продлиться до 2027 года. Об этом сообщает Mash в своем Telegram-канале.

По ее словам, в худшем случае все это время Дуров проведет за решеткой, а в лучшем — его отпустят под домашний арест под залог, который может составить рекордную за всю историю французского судопроизводства сумму — до 50 миллионов евро. Она сказала, что правоохранители могут запросить для него арест, так как задержанный — гражданин трех государств: России, Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) и Франции. Сидорова отметила, что если у Дурова будет место для проживания в стране, то ему получится избежать заключения под стражу.

По данным канала, сейчас Дуров находится на допросе. Его представителям не предоставляют материалы дела. По предварительной информации, в среду, 28 августа, ему изберут меру пресечения.

Ранее член Общественного совета при МВД России, адвокат Анатолий Кучерена заявил, что предъявленные основателю Telegram Павлу Дурову во Франции обвинения абсурдны и не имеют перспективы.