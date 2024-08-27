Адвокат назвал бесперспективными предъявленные Дурову во Франции обвинения

Адвокат Кучерена: предъявленные Дурову во Франции обвинения не имеют перспективы

Предъявленные основателю Telegram Павлу Дурову во Франции обвинения абсурдны и не имеют перспективы. Об этом заявил глава Общественного совета при МВД России, адвокат Анатолий Кучерена в беседе с газетой «Взгляд».

Защитник отметил, что Дуров исходит из того, что все люди свободны и вправе выражать свои мысли. «А уж если кто-то использует это для нарушения закона, то для этого есть правоохранительные органы», — считает юрист. Власти Франции могут просто запретить данный мессенджер, добавил он.

Вечером 24 августа французские спецслужбы задержали Дурова в аэропорту Ле Бурже по прилете из Азербайджана. По версии судебных органов во Франции, Дуров является соучастником незаконных действий, производимых через его мессенджер, таких как незаконный оборот наркотиков, уголовные преступления против детей и мошенничество.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что французские власти рассматривают ноту о предоставлении российской стороне консульского доступа к Дурову. Глава МИД России добавил, что этим вопросом также занимаются ОАЭ, где «есть группа адвокатов, которые обратились с просьбой получить немедленный доступ к Павлу Дурову».