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14:28, 27 августа 2024Мир

Лавров рассказал о начале рассмотрения Францией ноты о консульском доступе России к Дурову

Лавров: Франция рассматривает предоставление консульского доступа РФ к Дурову
Сергей Лавров

Сергей Лавров. Фото: MFA Russia / Globallookpress.com

Французские власти рассматривают ноту о предоставлении российской стороне консульского доступа к задержанному сооснователю мессенджера Telegram Павлу Дурову, сообщил глава МИД России Сергей Лавров. Его цитирует ТАСС.

«Нота наша находится на рассмотрении, мы ожидаем ответа на эту ноту», — сказал российский министр, отвечая на вопрос журналистов.

Лавров отметил, что этим вопросом также занимается ОАЭ, где «есть группа адвокатов, которые обратились с просьбой получить немедленный доступ к Павлу Дурову».

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил о готовности Москвы оказывать содействие Дурову.

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      Виктория Кондратьева
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