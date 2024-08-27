В Кремле заявили о готовности оказывать содействие Дурову

Песков заявил, что Россия готова оказывать содействие арестованному Павлу Дурову

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил о готовности оказывать содействие арестованному во Франции основателю Telegram Павлу Дурову. Его слова передает ТАСС во вторник, 27 августа.

«С учетом его российского гражданства мы готовы оказывать всю необходимую помощь и содействие, но здесь ситуация осложнена также тем, что он является и гражданином Франции тоже», — заявил представитель Кремля.

Песков также выразил надежду, что Дуров сам может организовать свою защиту.

При этом пресс-секретарь назвал серьезными обвинения, выдвинутые против Дурова. По его словам, они требуют убедительных доказательств. В случае если французская сторона не предоставит их, то речь может идти об ограничении свободы коммуникации и запугивании Дурова. «Налицо будет именно политика, наличие которой вчера в этой истории отрицал господин [президент Франции Эммануэль] Макрон», — заключил он.

Ранее 27 августа прокуратура Парижа раскрыла новые подробности о задержании Дурова. Сообщалось, что он пробудет под арестом еще 48 часов.

26 августа Макрон прокомментировал задержание российского медиаменеджера. Он заявил, что его арест не является политическим решением. По его словам, решение о судьбе Дурова останется за «законом и судьями».

Дурова задержали в парижском аэропорту 24 августа. По версии французского следствия, он является соучастников незаконных действий, совершаемых через Telegram. Во Франции ему грозит до 20 лет тюрьмы.