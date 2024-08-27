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15:55, 27 августа 2024Экономика

Дачников призвали срочно разбросать по участку яичную скорлупу

«БелНовости»: избавиться от слизней на участке удастся с помощью яичной скорлупы

Фото: Мария Купцова / «Лента.ру»

Избавиться от слизней и медведок на участке удастся с помощью яичной скорлупы. К использованию этого метода призвали эксперты издания «БелНовости».

Для борьбы с медведками специалисты предложили сделать приманку. Для этого понадобится измельчить скорлупу и смешать получившуюся массу с небольшим количеством растительного масла, после чего отправить смесь в трехсантиметровую ямку и присыпать ее грунтом. Через некоторое время на запах масла придет медведка, съест приманку и не выживет.

В свою очередь, большие осколки яичной скорлупы являются эффективным средством против слизней. Эксперты порекомендовали разбросать ее куски вокруг уязвимого растения, чтобы вредители поранились об острые края скорлупы и перестали представлять для него опасность.

Днем ранее дачников призвали посыпать грядки корицей, чтобы отпугнуть муравьев и грызунов.

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      Полина Кислицына
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