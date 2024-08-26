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20:55, 26 августа 2024Экономика

Дачников призвали посыпать грядки корицей

Дачникам посоветовали посыпать грядки корицей, чтобы защитить их от муравьев

Фото: Алексей Мальгавко / Коммерсантъ

Корица оказалась неожиданно полезной для садоводов. Посыпать этой специей грядки призвали дачников эксперты онлайн-издания «БелНовости».

По словам специалистов, одно из главных преимуществ корицы — ее способность отпугивать муравьев. Сильный аромат корицы дезориентирует вредителей и нарушит их привычные маршруты. Посыпать специей нужно места скопления насекомых, чтобы создать естественный барьер для растений, уточнили эксперты.

Корица также способа защитить посадки от грибка. «Корица обладает мощными противогрибковыми свойствами. Посыпая ею почву вокруг растений, огородники могут предотвратить развитие различных грибковых заболеваний, таких как мучнистая роса или серая гниль», — рассказали специалисты.

Помимо этого, специя поможет простимулировать корнеобразование у растений, улучшить состав почвы и отпугнуть грызунов.

Ранее дачникам назвали простые способы прогнать котов с огорода. Эксперты посоветовали разбросать по периметру грядок молотый кофе, цитрусовые корки или винный уксус либо посадить колеус Канина, лаванду, розмарин и цитрусовые — запахи всех этих продуктов или растений будут неприятны животным.

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      Нина Ташевская
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