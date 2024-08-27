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14:09, 27 августа 2024Бывший СССР

Додон предрек Молдавии судьбу колонии после евроинтеграции

Экс-президент Молдавии Додон: республика станет колонией в случае евроинтеграции
Игорь Додон

Игорь Додон. Фото: Kremlin Pool / Globallookpress.com

Путь Молдавии к евроинтеграции является для нее дорогой к колонии. Об этом бывший президент страны Игорь Додон заявил в ходе своего поздравления по случаю Дня независимости республики.

«Когда под прикрытием евроинтеграции Молдавия становится колонией, управляемой иностранцами, когда она вся в долгах, бедности, экономическом и энергетическом кризисах, это означает, что такая внешняя политика вредна для молдавского государства», — заявил экс-глава республики.

Также Додон отметил, что долгом граждан Молдавии является сохранение государственности и суверенитета страны для будущих поколений. Любая попытка отказа от суверенитета, по словам Додона, должна рассматриваться как государственная измена.

Неделей ранее Игорь Додон высказался о своей неуверенности в пользе визита в Молдавию канцлера ФРГ Олафа Шольца и других западных политиков.

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      Сергей Болиев
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