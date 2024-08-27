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08:01, 27 августа 2024Интернет и СМИ

Доктор Мясников развеял распространенный миф о кофе

Врач Мясников заявил, что кофе не влияет на развитие язвы

Фото: Kinga Howard / Unsplash

Врач и телеведущий Александр Мясников оценил в эфире программы «О самом главном» на канале «Россия 1» влияние кофе на развитие язвы желудка. Выпуск, в котором доктор развеял распространенный миф о напитке, доступен на платформе «Смотрим».

Мясников заявил, что некоторые продукты и напитки могут быть причиной изжоги и отрыжки, но при этом не оказывать никакого влияния на здоровье желудка. «Кофе можно пить? Можно. Никак не влияет на язву. Но он может вызвать изжогу, отрыжку? Да», — отметил специалист.

Доктор добавил, что употребление острого красного перца, напротив, снижает риск развития язвы, несмотря на его раздражающие слизистую свойства. «Люди, которые могут взять стручок, съесть и проглотить, страдают язвой желудка меньше», — отметил врач.

Ранее Мясников опроверг распространенные мифы о гастрите. Он отметил, что, вопреки распространенному представлению, антибиотики не провоцируют данное заболевание. Также врач счел неверным утверждение о том, что если тщательно пережевывать пищу, то риск заболеть гастритом уменьшится.

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