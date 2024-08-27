Должникам по ипотеке и коммуналке назвали способ избежать выселения

Юрист Грикевич: реструктуризация ипотечного долга спасет от выселения

При наличии задолженности по ипотеке можно обратиться в банк для ее реструктуризации или разрешения на отсрочку платежей. Как избежать выселения при долгах по кредиту или коммуналке, Life.ru рассказала адвокат Оксана Грикевич.

«Чтобы избежать проблем, регулярно следите за своими финансовыми обязательствами. Обращайтесь к кредитору при первых признаках финансовых трудностей», — советует юрист. В то же время основатель компании «Страховой брокер AMsec24» Антон Мельцов рекомендует заключить договор страхования. Такой полис обезопасит должника при невыплате ссуды. Старший управляющий партнер юридической компании PG Partners Петр Гусятников обращает внимание и на то, что задолжавшего собственника не оставят без жилья, если для оплаты не хватает порядка 100-200 тысяч рублей. Если изымаемая жилплощадь единственная, то суд обеспечит ипотечника объектом меньшей площади.

В случае неуплаты жилищно-коммунальных услуг (ЖКХ) Грикевич предлагает договориться с управляющей компанией о графике платежей. Если же неуплата становится регулярной, обслуживающая организация вправе обратиться в суд для взыскания долга, что в итоге может привести к лишению жилья.

⁠Выселением грозят и другие обстоятельства: самовольная перепланировка, снос несущих стен, захламление, конфликт с соседями, споры за наследство, проблемы с правом собственности, кредиты и поручительства. Однако к этим санкциям прибегают не сразу — процедура может занять до нескольких лет.

Ранее ипотечникам дали советы на случай увольнения с работы. Компенсации хватит для погашения ссуды по крайней мере первые два-три месяца, успокаивают заемщиков эксперты.