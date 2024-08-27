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13:49, 27 августа 2024Культура

Дюжев сыграл Джо Байдена в комедийном сериале

Дмитрий Дюжев сыграл президента США Джо Байдена в комедийном сериале «Гудбай»
Дмитрий Дюжев

Дмитрий Дюжев. Фото: Антон Новодерёжкин / Коммерсантъ

Актер Дмитрий Дюжев сыграл президента США Джо Байдена в новом комедийном сериале от ТНТ. Об этом сообщает портал Film.ru со ссылкой на пресс-службу телеканала.

По информации издания, проект получил название «Гудбай». Сюжет повествует о поездке американского президента в Россию с целью проверить, хорошо ли работают санкции.

«В первый же день Байден теряет документы, но находит друга — настоящего русского патриота. Теперь он вынужден жить в обычной хрущевке и работать учителем английского языка», — гласит пресс-релиз.

Ранее сообщалось, что в сети появился первый тизер сериала по роману Федора Достоевского «Преступление и наказание».

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      Андрей Шеньшаков
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