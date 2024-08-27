Названы последствия пожара на Омском НПЗ

Reuters: из-за пожара на Омском НПЗ из строя выведена почти половина мощностей

Пожар на Омском нефтеперерабатывающем заводе (НПЗ) затронул почти половину мощностей предприятия из-за повреждения и остановки работы установки первичной переработки нефти АВТ-11. Об этом со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией, сообщает Reuters.

Эта установка является наиболее производительной на заводе, в год через нее проходит 8,4 миллиона тонн нефти и 1,2 миллиона тонн газового конденсата, то есть 41 процент от всей переработки. Источники агентства не исключают, что неисправность может привести к полной остановке гидрокрекинга, так как предприятие получает сырье (вакуумный газойль) непосредственно с АВТ-11.

Вторая по мощности первичная установка на Омском НПЗ (АВТ-10, перерабатывает 8,4 миллиона тонн сырья, 37 процентов мощности) останавливалась после пожара 1 августа. На время ремонта завод возвращал в работу некоторые старые первичные установки.

В пресс-службе предприятия ранее указали, что инцидент не повлияет на производственную программу, потому что планы удастся выполнить за счет дополнительных перерабатывающих мощностей. Возможные сроки ремонта установки и характер повреждений не указываются.

Омское предприятие является крупнейшим российским НПЗ, в прошлом году через него прошло 21,28 миллиона тонн нефти. Отдельно выпуск бензина составил 5,07 миллиона тонн (11,5 процента всего производства в России), дизельного топлива — 8,1 миллиона тонн (9,2 процента), а авиакеросина — 1,63 миллиона тонн (15 процентов).

Ранее главк МЧС России по Омской области сообщил о полной ликвидации возгорания на Омском НПЗ. Площадь пожара составила 150 квадратных метров. В результате ЧП пострадали семь человек, одного из них медикам спасти не удалось. Причины инцидента не называются. Местные жители утверждают, что перед возгоранием на территории предприятия был слышен взрыв, от которого в домах задрожали стекла.