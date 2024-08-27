Пожар на Омском нефтеперерабатывающем заводе полностью потушили

МЧС заявило о полной ликвидации возгорания на Омском НПЗ

Пожарные полностью ликвидировали возгорание на Омском нефтеперерабатывающем заводе. Об этом сообщило ГУ МЧС России по Омской области.

Площадь пожара составила 150 квадратных метров. В результате ЧП пострадали семь человек, одному их них выжить не удалось.

С огнем боролись 27 спасателей и семь единиц техники. Возбуждено уголовное дело по статье «Нарушение требований промышленной безопасности опасных производственных объектов, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека».

О пожаре на НПЗ сообщалось накануне, 26 августа. Как заявляли очевидцы, перед возгоранием на территории предприятия был слышен взрыв, от которого в домах задрожали стекла. Пожар попал на видео.