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15:58, 27 августа 2024Среда обитания

Фитнес-эксперты назвали лучшие упражнения для сохранения молодости

«Мир 24»: боковая ходьба поможет сохранить молодость тела после 50 лет

Фото: mapo_japan / Shutterstock / Fotodom

Эксперты по фитнесу назвали несколько упражнений, которые помогут сохранить молодость тела после 50 лет. Об этом сообщает телеканал «Мир 24».

Помочь в этом сможет боковая ходьба. Она подходит для развития ягодичных мышц, а также мышц, отводящих бедра. Такое упражнение снимает нагрузку с нижней части спины. Еще полезно делать боковые, или обратные выпады: они помогут активизировать мышцы-стабилизаторы, улучшить координацию и устойчивость.

Еще одно полезное упражнение — ягодичный мостик. Он помогает укрепить не только ягодицы, но и подколенные сухожилия, а еще улучшает состояние позвоночника.

Ранее россиянам посоветовали упражнение, которое поможет избавиться от жира на животе после 40 лет. Речь идет об упражнении «скалолаз». Оно дает нагрузку на несколько групп мышц и помогает сжигать больше калорий. Кроме того, для его выполнения не требуется никакой дополнительный инвентарь, и оно подходит как новичкам, так и опытным спортсменам.

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      Платон Щукин
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