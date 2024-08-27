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03:34, 27 августа 2024Интернет и СМИ

Глава Facebook признался в цензурировании контента по требованию властей США

Цукерберг: Facebook цензурировал контент на платформе под давлением Байдена

Фото: Annabelle Gordon / Consolidated News Photos / Global Look Press

Глава корпорации Meta (признана экстремистской организацией и запрещена в РФ) Марк Цукерберг признался в цензурировании контента в соцсетях компании под давлением администрации президента США Джо Байдена. Об этом он заявил в письме председателю юркомитета палаты представителей США Джиму Джордану, которое он опубликовал в социальной сети Х.

По словам Цукерберга, представители администрации Байдена неоднократно давили на компанию с требованием подвергнуть цензуре контент, связанный с COVID-19, «включая юмор и сатиру». Глава Facebook (запрещенная в России соцсеть) также отметил, что в Белом доме «выражали большое недовольство» в случае отказа удалять контент.

«Я считаю, что давление правительства было неправильным, и я сожалею, что мы не были более откровенны по этому поводу. Я твердо убежден, что мы не должны идти на компромисс с нашими стандартами контента из-за давления со стороны какой-либо администрации», — сказал Цукерберг.

Ранее основатель канадского видеохостинга Rumble Крис Павловски заявил, что Франция перешла красную линию, задержав сооснователя мессенджера Telegram Павла Дурова. По его словам, Париж также угрожал Rumble.

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      Артём Верейкин
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