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01:48, 26 августа 2024Интернет и СМИ

Основатель Rumble заявил о перешедшей «красную линию» Франции

Основатель Rumble Павловски: Франция задержанием Дурова перешла красную линию
Крис Павловски

Крис Павловски. Фото: Rod Lamkey / Global Look Press

Франция перешла красную линию, задержав сооснователя мессенджера Telegram Павла Дурова, заявил основатель канадского видеохостинга Rumble Крис Павловски. Об этом он написал в социальной сети X (бывший Twitter).

По его словам, Париж угрожал Rumble. «Теперь они перешли красную линию, арестовав главу Telegram Павла Дурова, предположительно за то, что он не цензурировал речь», — подчеркнул он.

Как уточнил Павловски, его видеохостинг будет использовать все доступные законные средства для борьбы за свободу слова.

Кроме того, он сообщил, что покинул Европейский союз (ЕС) в связи с новостями о Дурове. Российского предпринимателя задержали в парижском аэропорту Ле Бурже поздно вечером 24 августа.

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      Марина Совина
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