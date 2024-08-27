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08:40, 27 августа 2024Экономика

Известный режиссер назвал преимущества Москвы перед Парижем и Нью-Йорком

Режиссер Файзиев назвал центральное отопление преимуществом Москвы перед Парижем
Джаник Файзиев

Джаник Файзиев. Фото: Kremlin Pool / Globallookpress.com

Известный режиссер, продюсер и актер Джаник Файзиев отметил, что Москва становится одним из лучших городов Европы, добавив, что у нее есть ряд преимуществ перед Парижем, Нью-Йорком, Лондоном и другими зарубежными мегаполисами. Их он назвал в интервью журналу «Москвич Mag».

Файзиев отметил, что Москва с годами превращается в большой комфортный для жизни город. По его мнению, российская столица значительно опережает вышеупомянутые мегаполисы по ряду параметров. «Помню, в юности, когда я ездил на фестивали во Францию, меня селили в какие-то дома, где, извините, в туалет можно было зайти, только сняв штаны заранее. Иначе там не развернуться было. А в Риме или в Париже вообще не знают, что такое центральное отопление. И зимой там просто можно околеть. Поэтому мы в прекрасном городе живем», — рассказал режиссер.

Помимо этого, в качестве преимущества он выделил наличие бесплатного вайфая в каждом кафе. «По-моему, этого нет ни в одном другом городе мира. Каждый раз я впадаю в ступор: "Как это у вас нет бесплатного вайфая?" Для москвичей это совершенно обыденная вещь», — добавил Файзиев.

Ранее в августе хоккеист Николай Голдобин заявил, что Москва чище и безопаснее Нью-Йорка и Лондона.

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      Полина Кислицына
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