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07:41, 23 августа 2024Экономика

Российский хоккеист назвал преимущества Москвы перед Нью-Йорком

Хоккеист Голдобин: в Москве более чисто и безопасно, чем в Нью-Йорке

Фото: Maksim Konstantinov / Global Look Press

Хоккеист, нападающий «Спартака» Николай Голдобин заявил, что Москва превосходит Нью-Йорк и Лондон по ряду характеристик. Преимущества российской столицы перед зарубежными он назвал в интервью журналу «Москвич Mag».

По словам Голдобина, в Нью-Йорке и Лондоне более грязно и менее безопасно, чем в Москве. «Чем Москва лично для меня лучше — здесь чисто и безопасно, всегда есть чем заняться, отлично развит досуг. В свободный день я стараюсь выбираться куда-нибудь с семьей, и в Москве как раз очень много мест, куда мы можем вместе отправиться», — рассказал спортсмен. Он отметил, что за последние 10 лет в российской столице стало больше культурных мероприятий, в том числе фестивалей. «Культурная жизнь прямо кипит», — добавил Голдобин.

Хоккеист также ответил на вопрос, чем москвичи отличаются от жителей других городов. «Я сам москвич и благодаря хоккею был во многих городах, но не обращал внимания на различия. Все зависит от конкретного человека. Есть много красивых мест, в которых живут хорошие люди», — заключил он.

Ранее в августе шеф-повар и телеведущий Константин Ивлев признался, что считает Москву лучшим городом на Земле.

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      Полина Кислицына
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