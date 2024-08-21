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16:27, 21 августа 2024Экономика

Ивлев назвал лучший город на Земле

Шеф-повар Ивлев назвал Москву лучшим городом на Земле

Фото: Bulkin Sergey / News.ru / Globallookpress.com

Известный шеф-повар и телеведущий Константин Ивлев заявил, что считает Москву лучшим городом на планете. Свое мнение он высказал в интервью журналу «Москвич Mag».

Ивлев ответил на вопрос о том, в чем Москва превосходит Нью-Йорк, Берлин, Париж, Лондон и другие мегаполисы мира. «Все в Москве лучше, и мне есть с чем сравнивать. Я был во всех этих городах и первое, что отличает от них Москву — это метрополитен, сто процентов. Конечно, что-то у ребят заграничных тоже есть хорошее, не спорю, в чем-то есть плюсы, в чем-то минусы. Но учитывая, что Москва — это мой любимый город, где я родился и живу, где родились мои дети, то, конечно, это самый лучший город на Земле», — убежден телеведущий.

Основными отличиями москвичей от жителей других городов шеф-повар назвал воспитанность и уважение к тому месту, где они живут. В заключение он призвал всех гостей Москвы с пониманием и уважением относиться к ее статусу, правилам, культуре и философии, ведь она «очень большая и рада приветствовать всех, кто сюда приезжает».

Ранее в августе комик Евгений Чебатков рассказал, что Москва — его любимый город на Земле.

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      Полина Кислицына
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