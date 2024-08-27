«КамАЗ» запустит производство еще в одной стране

«КамАЗ» собрался начать производить грузовики в Туркмении под местным брендом

Представители «КамАЗа» и властей Туркмении обсуждают запуск в стране производства грузовиков, которое будет вестись под местным брендом. Об этом сообщает ТАСС.

По словам директора региона Туркменистан АО «Внешнеторговая компания "Камаз» Марата Гарифуллина, слова которого приводит агентство, предлагается открыть объект, где можно было бы начать производить технику, в том числе «собирая даже шасси». Представитель российского автозавода выразил надежду на принятие решения по этому вопросу в ближайшее время.

В свою очередь министр финансов и экономики Туркмении Сердар Джораев положительно оценил такую перспективу, указав, что продукция «КамАЗа» широко представлена на рынке страны и речь может идти о создании совместного предприятия.

Ранее планами организовать на своей территории производство КамАЗов поделились в другой среднеазиатской республике — Киргизии, представитель властей которой указал, что обсуждение выпуска российских авто ведется в рамках Евразийского экономического союза. Также о намерении начать собирать КамАЗы заявляли в ряде африканских стран.