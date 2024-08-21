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15:01, 21 августа 2024Экономика

В постсоветской стране собрались производить российские грузовики

В Минэкономики Киргизии заявили о планах производить в стране «КамАЗы»

Фото: Сергей Петров / News.ru / Globallookpress.com

Киргизия собирается организовать на своей территории производство «КамАЗов». Как сообщает ТАСС, информацией об этом поделился главный специалист управления промышленности Минэкономики этой постсоветской страны Елдос Сагымбаев.

По его словам, обсуждение запуска производства российских авто ведется в рамках Евразийского экономического союза. Также в республике в соответствии с подписанным ранее соглашением планируется совместное производство тяжелых грузовиков на базе китайской марки Shacman.

Ранее о намерении начать собирать «КамАЗы» заявляли в африканских странах — Анголе и Демократической республике (ДР) Конго.

Сам крупнейший российский производитель грузовиков, который после попадания под западные санкции перешел на использование отечественных запчастей, ранее анонсировал расширение линейки пассажирского транспорта за счет выпуска троллейбусов.

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      Дмитрий Воронин
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