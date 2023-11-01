В России назвали дату полной локализации грузовиков «КамАЗа»

Чемезов: полная локализация грузовиков «КамАЗа» будет завершена в 2024 году

Полная локализация грузовиков «КамАЗа» флагманского поколения К5 будет завершена в 2024 году. Дату, когда в автомобилях будут установлены отечественные запчасти, назвал гендиректор «Ростеха» Сергей Чемезов, его слова приводит Интерфакс.

По словам главы компании, локализация уже завершена «процентов на 70», и к следующему году в автомобилях КамАЗ-54901 будут установлены российские двигатель, коробка передач и «все агрегаты».

В начале сентября гендиректор «КамАЗа» Сергей Когогин упоминал, что производитель снизил план выпуска флагманского модельного ряда К5 на 2023 год. Предприятие намерено произвести вместо девяти тысяч грузовиков шесть-семь тысяч. С января по сентябрь завод выпустил уже три тысячи тягачей К5, прирост в годовом выражении составил около 250 процентов.

Крупнейший российский производитель грузовиков перешел на использование отечественных запчастей из-за западных санкций. В «КамАЗе» заявили, что показатели финансового положения компании сейчас «просто бьют все рекорды» и по самому консервативному сценарию выручка в сегменте тяжелых грузовиков массой 14-40 тонн в ближайшие годы будет удвоена.

Ранее директор по пассажирскому транспорту «КамАЗ» Самат Саттаров анонсировал производство троллейбусов. Выпущенный транспорт отправят на тестовую эксплуатацию в Чувашию. В 2023 году компания увеличит производство сегмента пассажирского транспорта на 30 процентов, пообещал топ-менеджер.