«КамАЗ» начнет выпускать троллейбусы

«КамАЗ» в 2024 году начнет выпускать троллейбусы

ПАО «КамАЗ» в 2024 году расширит линейку пассажирского транспорта за счет выпуска троллейбусов, увеличив производство в этом сегменте на 20 процентов, сообщает «Интерфакс».

В текущем году рост, как ожидается, составит в нем около 30 процентов — будет произведено примерно две тысячи автобусов и электробусов, рассказал директор по пассажирскому транспорту автопроизводителя Самат Саттаров. Выпущенные троллейбусы «КамАЗ» отправит на тестовую эксплуатацию в Чувашию.

Также Саттаров рассказал о ведущейся предприятием работе над производством водородного транспорта.

Крупнейший российский производитель грузовиков после попадания под западные санкции перешел на использование отечественных запчастей. При этом в «КамАЗе», не публиковавшем отчетность по МСФО за 2022 год и первое полугодие 2023-го, в августе текущего года заявили, что показатели финансового положения компании сейчас «просто бьют все рекорды», и по самому консервативному сценарию выручка в сегментах тяжелых грузовиков массой 14-40 тонн в ближайшие годы будет удвоена.