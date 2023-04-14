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07:48, 14 апреля 2023Экономика

В африканской стране захотели собирать российские грузовики

Посол ДР Конго: в столице планируют создать сборочное производство российских «КамАЗов»

Фото: Jean-Paul Pelissier / Reuters

Демократическая республика (ДР) Конго обсуждает с автопроизводителем «КамАЗ» наращивание поставок российских грузовиков в страну, заявил посол ДРК в России Иван Вангу Нгимби, передает РИА Новости. По его словам, также рассматривается вариант создания сборочного производства российских «КамАЗов» в столице Конго — Киншасе.

«Помимо [поставок — прим. «Ленты.ру»] запасных частей, сервисного обслуживания и обучения вождению этих автомобилей, мы также обсуждаем возможность создания в будущем завода по сборке автомобилей "КамАЗ" в Демократической Республике Конго», — рассказал посол.

Представитель республики говорил о соответствующих планах с главой автоконцерна. Он также отметил, что российские грузовики очень известны в Конго и местные пользователи ценят их качество.

Африканский авторынок считает привлекательным и «АвтоВАЗ». В декабре прошлого года глава компании Максим Соколов заявлял, что концерн захотел возобновить продажи машин отечественного производства за рубеж и в первую очередь рассматривает для сбыта страны Африки.

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Мария Грушко
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