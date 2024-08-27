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12:42, 27 августа 2024Экономика

Каждый пятый россиян посчитал каршеринг самой выгодной формой владения автомобилем

РОМИР: 19 % россиян считает каршеринг самой выгодной формой владения автомобилем

Фото: Игорь Иванко / Коммерсантъ

Каждый пятый россиянин (19 процентов) самой выгодной формой владения автомобилем назвал каршеринг. Об этом со ссылкой на данные исследования холдинга «Ромир» пишет ТАСС.

Среди москвичей такого мнения придерживается каждый третий респондент. Покупку личного авто лучшим решением считают 53 процента россиян и 41 процент жителей столицы.

На третьем месте среди самых выгодных вариантов оказались такси и долгосрочная аренда машины — так ответили по 9 процентов опрошенных по всей стране. В Москве такие варианты считают самым экономичными 7 и 9 процентов жителей. Выделили вариант владения автомобилем по подписке как самый выгодный 7 процентов москвичей и 5 процентов граждан России в целом.

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По словам старшего директора по работе с клиентами «Ромир» Людмилы Фуковой, перераспределение трат населения в сторону арендной модели владения автомобилем продолжится. Она объяснила, что это связано с подорожанием как самих машин, так и их обслуживания, а также увеличением доступности аренды. Однако такая тенденция в большей степени характерна для больших городов с высоким уровнем цифровизации, подчеркнула эксперт.

По итогам июля 2024 года суммарные траты россиян на покупки новых автомобилей выросли на 41 процент в сравнении с тем же периодом 2023-го и достигли уровня в 404,6 миллиарда рублей, сообщило агентство «Автостат». В месячном выражении прирост составил 10 процентов. Подавляющая часть трат россиян (85 процентов) пришлась на покупку иностранных автомобилей. Оставшиеся 15 процентов ушли на приобретение отечественных машин.

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