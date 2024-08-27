Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
08:12, 27 августа 2024Мир

Китай, Бразилия, ЮАР и Индонезия обеспокоились из-за ударов по России западным оружием

Китай обеспокоен, что Запад смягчит условия для ударов своим оружием по России
СюжетРакетные удары по Украине:

Фото: Pavlo Narozhnyy / Reuters

Китай, Бразилия, ЮАР и Индонезия выразили обеспокоенность по поводу возможного смягчения западными странами условий по применению своего оружия для ударов по российской территории. Об этом заявил специальный представитель правительства КНР Ли Хуэй, сообщает ТАСС.

«Все стороны обеспокоены тем, что Запад продолжит смягчать условия, которые позволят Украине наносить удары поставляемыми вооружениями по территории России», — сказал он.

По словам китайского спецпредставителя, Китай и страны глобального Юга считают виновными в затягивании боевых действий на украинской территории «определенные военно-промышленные комплексы», которые манипулируют конфликтом.

Уточняется, что с 27 июля по 8 августа Ли Хуэй посетил Бразилию, ЮАР и Индонезию для обсуждения конфликта на Украине.

Ранее МИД Китая призвал США перестать очернять Пекин в вопросе украинского кризиса. В ведомстве отметили, что позиция КНР по Украинскому вопросу остается открытой.

Что думаешь? Оцени!
      Дарья Балацкая
      Обсудить
      Последние новости

      Российские военные отразили попытки прорыва ВСУ под Курском благодаря тюремной зоне

      Вора-рекордсмена отдали под суд за кражу миллиарда рублей из российского банка

      Украинские военные назвали свои главные слабости

      Таджикистан помог Казахстану 500 миллионами кубометров воды

      Китай, Бразилия, ЮАР и Индонезия обеспокоились из-за ударов по России западным оружием

      Генерала МЧС России отдали под суд за махинации с песком на три миллиона рублей

      61-летний иностранец попал в тюрьму за секс перед храмом

      Доктор Мясников развеял распространенный миф о кофе

      Володин назвал причину задержания Дурова во Франции

      В США приостановили программу Байдена по легализации незаконных мигрантов

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше