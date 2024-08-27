Китай, Бразилия, ЮАР и Индонезия обеспокоились из-за ударов по России западным оружием

Китай обеспокоен, что Запад смягчит условия для ударов своим оружием по России

Китай, Бразилия, ЮАР и Индонезия выразили обеспокоенность по поводу возможного смягчения западными странами условий по применению своего оружия для ударов по российской территории. Об этом заявил специальный представитель правительства КНР Ли Хуэй, сообщает ТАСС.

«Все стороны обеспокоены тем, что Запад продолжит смягчать условия, которые позволят Украине наносить удары поставляемыми вооружениями по территории России», — сказал он.

По словам китайского спецпредставителя, Китай и страны глобального Юга считают виновными в затягивании боевых действий на украинской территории «определенные военно-промышленные комплексы», которые манипулируют конфликтом.

Уточняется, что с 27 июля по 8 августа Ли Хуэй посетил Бразилию, ЮАР и Индонезию для обсуждения конфликта на Украине.

Ранее МИД Китая призвал США перестать очернять Пекин в вопросе украинского кризиса. В ведомстве отметили, что позиция КНР по Украинскому вопросу остается открытой.

