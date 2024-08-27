Легендарная британская рок-группа воссоединилась спустя 15 лет и анонсировала тур

Группа Oasis воссоединилась и анонсировала тур в 2025 году

Легендарная британская рок-группа Oasis воссоединилась спустя 15 лет и анонсировала тур. Соответствующий пост появился в Instagram-аккаунте (соцсеть запрещена в России; принадлежит компании Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена) музыкального коллектива.

Первые концерты группы состоятся летом 2025 года. На данный момент музыканты сообщили о планах провести 14 шоу в Великобритании и Ирландии, после чего они должны отправиться в тур по Европе.

Ранее сообщалось, что рок-группа Oasis может воссоединиться спустя 15 лет.

Ноэл Галлахер основал группу Oasis вместе со своим братом Лиамом в 1991 году. Коллектив считался одним из самых влиятельных и успешных музыкальных проектов 1990-х. За почти 20 лет своего существования группа выпустила семь студийных альбомов, треки из которых не раз возглавляли чарты Великобритании. В 2009 году Ноэл покинул группу из-за разногласий с братом.