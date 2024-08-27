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17:13, 27 августа 2024Мир

Лихачев поблагодарил МАГАТЭ за оперативный разбор ситуации на Курской АЭС

Лихачев: МАГАТЭ оперативно прибыла на Курскую АЭС и разобралась с ситуацией

Фото: Maxim Shemetov / Reuters

Делегация Международного агентства по атомной энергетике (МАГАТЭ) оперативно прибыла на Курскую атомную электростанцию (АЭС) и разобралась с ситуацией. За это делегацию агентства поблагодарил гендиректор «Росатома» Алексей Лихачев, сообщает РИА Новости.

«То беспокойство, озабоченность, которые есть у нас, что удар по Курской станции может быть ударом по всей атомной энергетике планеты и принесет непоправимый вред в развитие АЭС в целом в мире — мне кажется, МАГАТЭ разделило эту точку зрения», — отметил он.

Ранее генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси в ходе визита в Курчатов заявил, что последствия внешнего воздействия на Курскую АЭС будут крайне серьезными. Он подчеркнул, что атомная станция ни при каких условиях не должна быть объектом военных действий.

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      Семен Александров
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