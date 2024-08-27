Лолита назвала стремными слова Дурова о сотне своих детей

Лолита Милявская назвала стремными слова Дурова о своих 100 детях

Певица Лолита Милявская в интервью Telegram-каналу ROCKET MAG рассказала, что считает стремными заявления главы Telegram Павла Дурова о своих ста детях.

«А больше всего стрем, что он это опубликовал», — подчеркнула артистка.

В июле создатель Telegram и социальной сети «ВКонтакте» рассказал, что у него есть более сотни детей в 12 странах. Это оказалось возможным благодаря донорству спермы. Оказывается, 15 лет назад миллионер решил помочь бесплодному другу, но его генетический материал якобы оказался так хорош, что врачи уговорили его продолжать сдавать сперму.

24 августа французские спецслужбы задержали Павла Дурова в парижском аэропорту Ле Бурже на выходе из частного джета. Ордер был выписан из-за того, что предприниматель не сотрудничал с французскими силовиками. Дурову грозит до 20 лет тюрьмы во Франции.