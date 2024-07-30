Павел Дуров заявил, что у него 100 биологических детей. Как это возможно и зачем это основателю Telegram?

Павел Дуров заявил, что у него более 100 детей из-за донорства спермы

Создатель Telegram и социальной сети «ВКонтакте» Павел Дуров рассказал, что у него более сотни детей в 12 странах. Это оказалось возможным благодаря донорству спермы. Оказывается, 15 лет назад миллионер решил помочь бесплодному другу, но его генетический материал якобы оказался так хорош, что врачи уговорили его продолжать сдавать сперму. «Лента.ру» рассказывает, почему 100 детей — не предел для доноров спермы, и к каким последствиям может привести столь массовое донорство.

Павел Дуров объявил, что является отцом сотни детей

Павел Дуров внезапно признался, что 15 лет назад стал донором спермы по просьбе друга, который не мог иметь детей. «Я смеялся до слез до тех пор, пока до меня не дошло, что он предельно серьезен», — описал свои ощущения Дуров. На тот момент он уже три года руководил «ВКонтакте».

Он все же решил помочь другу, и тогда руководитель клиники якобы сообщил ему, что «донорский материал высокого качества» очень редок, и призвал сдавать больше, чтобы анонимно помочь большему количеству пар.

Это звучало достаточно безумно, чтобы заставить меня зарегистрироваться для донорства спермы. Итак, на 2024 год моя прошлая донорская деятельность помогла более чем 100 парам в 12 странах завести детей Павел Дуров основатель Telegram и «ВКонтакте»

Дуров утверждает, что уже много лет не сдает сперму. Тем не менее ему известно, что как минимум в одной клинике, расположенной в Москве, остался его замороженный генетический материал.

Предприниматель также заявил, что планирует открыть код своей ДНК, чтобы его биологическим детям было проще найти друг друга.

Помимо этого, Дуров намерен изменить отношение к донорству спермы как к чему-то маргинальному и вдохновить на него больше здоровых мужчин, чтобы помочь семьям, мечтающим о ребенке, но испытывающим трудности с зачатием.

Павел Дуров Фото: @Pavel Durov / Globallookpress.com

Несколькими днями ранее подруга Дурова заявила, что у нее три ребенка от него

Всего за четыре дня до этого подруга Дурова, петербурженка Ирина Болгар, заявила, что родила от него двух сыновей и дочь.

Да, я мать троих детей Павла Дурова, это верно. Лея Дурова 2013 года рождения, Даниэль Дуров 2016 года рождения и Давид Дуров 2017 года рождения Ирина Болгар

Болгар утверждает, что ее брак с предпринимателем не был зарегистрирован официально. При этом, по ее словам, отец признал всех детей и дал им свою фамилию.

Петербурженка объяснила, что решилась раскрыться журналистам из-за просьб детей, которые якобы постоянно спрашивают, почему в интернете есть только информация о двух старших детях Дурова, а о них нет.

Сам создатель Telegram никак не прокомментировал слова Болгар и никогда не упоминал об их отношениях.

Ирина Болгар, подруга Павла Дурова и мать его детей Фото: @missbolgar

Илон Маск пошутил о детях Павла Дурова

Павел Дуров — не единственный известный предприниматель, у которого много детей. До этого, пожалуй, самым известным рекордсменом среди техномиллионеров считался Илон Маск: сейчас у него 11 детей (его первый ребенок ушел из жизни во младенчестве). В отличие от Дурова, он заводил детей по старинке, хотя без помощи суррогатных матерей в ряде случаев не обошлось.

Шестерых родила его первая жена, писательница Джастин Уилсон. Еще троих — певица Граймс. Их дети носят крайне экзотические имена: Техно Механикус, Экза Дарк Сайдириэль и X Æ A-12 (читается Икс-Эш-Эй-Твелв, или Икс-Эш-Архангел). Также у предпринимателя есть трое детей от подчиненной, директора по спецпроектам компании Neuralink Шивон Зилис. Имя и пол последнего ребенка, о рождении которого стало известно в июне 2024 года, неизвестны. В 2022 году журналистам удалось выяснить, что у них растут близнецы, которых зовут Азур и Страйдер.

Илон Маск, его вторая и третья жена Талула Райли и старшие дети Фото: Mark Lennihan / AP

Илон Маск не раз говорил, что очень озабочен падением рождаемости по всему миру. Он считает, что на свет появляется слишком мало детей и переживает, что из-за этого человечество может исчезнуть. Поэтому свою плодовитость предприниматель считает вкладом в общее дело по спасению цивилизации.

Во многих странах рождаемость уже упала ниже уровня, необходимого для воспроизводства населения, и дело идет к тому, что так будет почти везде. Это просто факт, а не «разоблаченная теория». Для воспроизводства нужна рождаемость 2,1. Очевидно, что весь мир в целом скоро упадет ниже этого уровня Илон Маск миллиардер

На новость о количестве биологических детей Дурова Маск отреагировал в свойственной ему манере — шуткой в соцсети X (бывший Twitter). «"Уровень новичка" — Чингисхан», — написал он. Согласно легендам, у основателя Монгольской империи Чингисхана было около 600 детей.

Дуров не единственный донор спермы, у которого так много биологических детей

Серийными донорами спермы становятся и куда менее известные люди. Одна из самых громких историй последних лет о массовом донорстве спермы — история голландца Джонатана Мейера. В 2023 году суд Нидердандов официально запретил ему сдавать сперму. Все дело в том, что прозванный «Сперминатором» Мейер стал отцом более 600 детей и не собирался останавливаться.

Своими действиями мужчина нарушил соглашения с родителями и клиниками, потому что официально мог стать отцом лишь 25 детей. Истцов также беспокоит вопрос случайного инцеста между его отпрысками, не знающими о своем отце, и возможных генетических заболеваний, связанных с ним.

В июле 2024 года Netflix выпустил документальный фильм «Мужчина с тысячей детей», разоблачающий Мейера. Сам он очень обиделся на кинематографистов и считает все обвинения в свой адрес несправедливыми, поскольку якобы всегда предупреждал реципиентов, что он массовый донор.

Как и Павел Дуров, Мейер утверждает, что впервые сдал сперму из-за бесплодного друга

Британским рекордсменом по донорству спермы считается некий Саймон Уотсон. Он утверждает, что за 16 лет еженедельного донорства стал отцом более 800 детей. Причем сперму он продавал через социальные сети — по 50 фунтов за бутылочку. За годы карьеры ему удалось заработать около 40 тысяч фунтов стерлингов, а семья и друзья были в курсе его подработки и не осуждали его. При этом Уотсон никогда не регистрировался как донор, однако раз в три месяца проходил обследование на наличие венерических заболеваний и выкладывал результат в интернет.

Джонатан Мейер Кадр: Loose Women / YouTube

Массовыми донорами спермы в конце прошлого века иногда становились врачи. Тогда еще не было крупных банков спермы, и врачам приходилось подыскивать доноров самостоятельно. Чаще всего ими становились молодые медики, которые работали в той же больнице. Личность донора держали в строгом секрете.

Одним из врачей, который стал отцом десятков детей втайне от их матерей, стал специалист по лечению бесплодия Дональд Клайн. Он уверял пациенток, что генетический материал сдают его сотрудники, причем каждый делает это не более трех раз. Однако спустя десятки лет, в 2014 году, его биологические дети, сделавшие тест ДНК, стали находить друг друга в соцсетях. А в 2016 году сам врач признался, что тайно оплодотворил около 50 пациенток и уничтожил все записи об этом.

Суд над Клайном вызвал широкий общественный резонанс. В итоге его лишили медицинской лицензии, оштрафовали на 500 долларов и приговорили к году лишения свободы условно. Из-за скандала у него испортились отношения с женой, которая сочла его действия супружеской изменой.