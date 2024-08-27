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14:42, 27 августа 2024Бывший СССР

Лукашенко назвал хозяев Белоруссии

Лукашенко назвал педагогов и учителей хозяевами Белоруссии

Фото: Sputnik / Vyacheslav Prokofyev / Reuters

Учителя — настоящие хозяева Белоруссии, поскольку являются проводниками государственной политики детям. Педагогов хозяевами республики назвал президент Белоруссии Александр Лукашенко, передает «БелТА».

«Я очень надеюсь на вас. Только учитель может провести внизу ту политику, которую я хочу, чтобы проводилась. Поэтому я говорил о том, что вы никого не должны бояться. Вы хозяева в этой стране», — заявил белорусский лидер.

Он добавил, что если учителя начнут отступать от своей миссии, то бежать из страны придется всем, ведь неназванные внешние силы уже приготовили «плетку» для Белоруссии.

Ранее Лукашенко предсказал осознание украинцами ненужности Западу. Он высказал мнение, что после этого Киев захочет восстановить отношения с Москвой и Минском.

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      Глеб Палехов
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