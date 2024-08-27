Лукашенко пересказал разговор Путина и Макрона о демократии

Лукашенко: Путин и Макрон обсуждали демократичность репрессий во Франции

Президент России Владимир Путин и его французский коллега Эммануэль Макрон в 2020 году обсуждали демократичность репрессий на протестах во Франции и Белоруссии. Беседу двух лидеров пересказал президент Белоруссии Александр Лукашенко, передает БелТА.

В ходе телефонного разговора Макрон поднял проблему политзаключенных в Белоруссии: «Путин рассказывает: "Эммануэль, ты посмотри, что во Франции творится. Вы же, говорит, без разбору бьете всех там [на протестах "желтых жилетов"] — женщин и прочих, а ты упрекаешь Лукашенко"».

«Так у нас же демократия, нам это можно. А у него там диктатура», — пересказал ответ французского лидера президент Белоруссии.

Ранее Лукашенко заявил, что Минску предлагают отвернуться от Москвы к Киеву. По его словам, в настоящее время он «со всех сторон» получает неприемлемые для Минска просьбы.