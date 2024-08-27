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12:36, 27 августа 2024Бывший СССР

Лукашенко рассказал о предложениях отвернуться от Москвы к Киеву

Лукашенко: Минску вносят предложения отвернуться от Москвы к Киеву

Фото: Пресс-служба Президента Республики Беларусь

Минску вносят предложения отвернуться от Москвы к Киеву. Об этом рассказал президент Белоруссии Александр Лукашенко, передает БелТА.

«Нам сейчас советуют, подкидывают со стороны (на меня все это выливается): "Давай тут отступи, там освободи". Начиная отсюда и заканчивая: "Да плюнь ты на эту Россию, да отвернись ты от этой России. Давай будешь воевать с Украиной против России. А к той границе мы войска НАТО под Смоленск заведем"», — заявил глава государства.

По словам Лукашенко, в настоящее время он получает «со всех сторон» предложения, которые неприемлемы для Минска на 99 процентов.

Президент Белоруссии также отметил, что страна переживает очень тяжелый период. Он объяснил, что Минску приходится одновременно держать в поле зрения события на Украине и планы Запада по дестабилизации обстановки в республике.

Ранее Лукашенко предсказал осознание украинцами ненужности Западу. Он высказал мнение, что после этого Киев захочет восстановить отношения с Москвой и Минском.

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      Екатерина Грищенко
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