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12:15, 27 августа 2024Бывший СССР

Лукашенко рассказал об очень тяжелом периоде для Белоруссии

Лукашенко: Белоруссия переживает очень тяжелый период
Александр Лукашенко

Александр Лукашенко. Фото: Sergei Savostyanov / Sputnik / Reuters

Белоруссия переживает очень тяжелый период, так как ей приходится держать в поле зрения события на Украине и планы Запада по дестабилизации обстановки. Об этом заявил президент страны Александр Лукашенко, передает ТАСС.

Он также заявил, что «надо в этой ситуации страну, махину эту, развернуть с Запада на Восток». По его словам, надо обеспечить, чтобы Белоруссию приняли на Востоке. Он заключил, что это тяжелая работа, но страна с этим справится.

«Я хочу, чтобы вы понимали: страна живет в очень тяжелый период, вопрос "или — или"», — заявил президент.

Ранее МИД Украины обратился к Белоруссии по поводу скопления войск на границе и призвал «не совершать трагических ошибок». Киев заявил, что Минск под видом учений сосредоточил в приграничной Гомельской области значительное количество военных, включая Силы специальных операций, а также танки, артиллерию и реактивные системы залпового огня.

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